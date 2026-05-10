De acuerdo con el Cuerpo Oficial de Bomberos de Cundinamarca, los trabajadores fueron encontrados sin vida dentro del socavón, por lo que las labores ahora se concentran en la recuperación de los cuerpos y la verificación de las condiciones de seguridad en la zona.

Las víctimas fueron identificadas como Yimir Ramos Rodríguez, Wilder Didier Guerrero Villamil, Segundo Manuel Delgadillo Castellanos y Yorman Sneider Briceño López.

La emergencia ocurrió en la tarde del sábado tras una fuerte explosión al interior de la mina, situación que activó un amplio operativo de rescate con participación de organismos de socorro, Salvamento Minero, Policía, ambulancias y autoridades locales.

Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas del accidente, que vuelve a encender las alertas sobre la seguridad en las explotaciones mineras del país, pocos días después de otra tragedia similar registrada en Sutatausa, también en Cundinamarca.