Según información confirmada a Blu Radio por autoridades de seguridad, una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) recibió el cuerpo en un sector ubicado entre las veredas Palmichal y El Hoyo, donde tendría presencia el frente 36 de las disidencias de las Farc.

Mateo Pérez, oriundo de Yarumal y estudiante de Ciencias Políticas, había viajado hasta Briceño en busca de información relacionada con la crisis humanitaria y la situación de orden público que enfrenta esa subregión antioqueña.

Horas antes del hallazgo, Carlos Pérez, padre del joven, reveló en entrevista con Mañanas Blu que intentó convencer a su hijo de no ingresar a la zona rural debido a los riesgos de seguridad que existían en el sector.

De acuerdo con versiones conocidas por Blu Radio, durante varios días organismos internacionales y líderes comunales intentaron establecer contacto con integrantes del grupo armado para obtener información sobre el paradero del joven, pero las gestiones no habrían tenido respuesta positiva inicialmente.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció que se trasladaría hasta Yarumal para acompañar a la familia del periodista, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen.

La muerte de Mateo Pérez ha generado rechazo y consternación entre organizaciones sociales, periodistas y defensores de derechos humanos, quienes piden garantías para el ejercicio periodístico en zonas afectadas por el conflicto armado.