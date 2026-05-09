Especialistas advierten que síntomas como tristeza persistente, angustia constante, insomnio, cambios de comportamiento, dificultad para concentrarse o problemas en las relaciones personales no deben verse como situaciones pasajeras ni normales, pues podrían ser señales de alerta que requieren atención profesional.

Además del impacto emocional, los problemas de salud mental pueden afectar el entorno familiar, laboral y social de quienes los padecen, razón por la que médicos y expertos insisten en la importancia de buscar ayuda a tiempo y dejar atrás el estigma frente a este tipo de enfermedades.

Autoridades de salud señalaron que trastornos como la depresión, la ansiedad e incluso enfermedades más complejas necesitan acompañamiento psicológico, atención médica y, en algunos casos, tratamiento especializado.

En el Valle del Cauca se encuentra habilitada la Línea 106, un servicio de orientación psicológica disponible las 24 horas, donde profesionales brindan apoyo emocional y atención en situaciones de crisis.

El llamado de los expertos es a cuidar el bienestar emocional, hablar sobre la salud mental sin miedo y prestar atención a las señales de quienes puedan estar atravesando momentos difíciles.