Durante la actividad, de la que también tomó parte el secretario de Salud, Mauricio Soto, se informó que en los próximos días la EPS realizará un pago con el fin de avanzar en las negociaciones que permitan la normalización de la atención a los usuarios en la Ciudad Señora. La administración municipal continúa gestionando soluciones para garantizar el derecho a la salud de todos los bugueños y en ese orden instó a los usuarios para que sigan denunciando las falencias que se presentan en el servicio y que atentan contra la calidad que estos deben contener.