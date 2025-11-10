César Fernando Díaz Moreno, más conocido artísticamente como César Díaz, lleva la música en la sangre. Hijo de Carlos Díaz, músico de Icononzo (Tolima), y de Maytte, recordada vocalista conocida como La Voz de la Ternura, además sobrino de la inmortal Matilde Díaz, figura de la orquesta de Lucho Bermúdez.



César se siente tulueño de corazón y lo expresa con orgullo al afirmar que “un tulueño nace donde le da la gana”. Radicado en la Villa de Céspedes desde hace 26 años, su talento ha brillado en escenarios locales y nacionales.



Su repertorio abarca géneros como música colombiana, boleros, rancheras clásicas, tangos, ritmos tropicales y canciones de karaoke, siempre interpretadas con un estilo propio y lleno de sentimiento.



Este contador público, egresado de la Universidad La Gran Colombia de Bogotá, ha sido de concursos como El Charrito Negro y Tolues de Oro, y representante del Valle del Cauca en el Festibuga. Recientemente grabó el tema tropical “Navidad” junto a Los Atómicos, agrupación tulueña, es una composición de Orlando Montaño, uno de sus fundadores.



Quienes deseen disfrutar de su música y conocer más de su trayectoria pueden encontrarlo en redes sociales como César Díaz – Cantante Oficial, o comunicarse al 310 424 5506.