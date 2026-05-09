De acuerdo con la información preliminar, la mujer fue atacada con arma de fuego por hombres que se movilizaban en motocicleta y que, tras cometer el crimen, huyeron del lugar con rumbo aún desconocido.

La víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial de la Ciudad Señora; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció minutos después.

Tras el hecho, las autoridades activaron un plan candado en distintos sectores del municipio para intentar ubicar a los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.