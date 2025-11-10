De acuerdo con las autoridades, González tenía una orden de captura vigente por su presunta participación en la brutal golpiza que sufrió Moreno la noche de Halloween, a la salida del bar Before Club, donde había estado minutos antes de ser atacado.

El hecho, ocurrido el pasado 31 de octubre, conmocionó al país luego de que se conocieran imágenes y testimonios que daban cuenta de la agresión que le costó la vida a Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes.

Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades también confirmaron que el establecimiento donde ocurrieron los hechos fue sellado temporalmente, en el marco de las investigaciones que buscan esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.

El caso continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de la Nación entregue más detalles sobre los cargos que se le imputarán a González y los avances del proceso penal.