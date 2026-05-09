Entre los nombres más destacados aparece J Balvin, quien encabezará uno de los espectáculos musicales del campeonato y representará a la música latina en el evento deportivo más importante del planeta.

El Mundial arrancará el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México con un show en el que también estarán Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules y Tyla.

Por su parte, Estados Unidos tendrá su ceremonia en Los Ángeles con la participación de Katy Perry, además de Future y Lisa.

En Canadá, el evento inaugural contará con artistas como Michael Bublé, Alanis Morissette y Alessia Cara.

La FIFA busca convertir el Mundial 2026 en una experiencia global que combine fútbol, entretenimiento y espectáculos musicales, en lo que será además la primera edición con 48 selecciones participantes.