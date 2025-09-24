Del evento tomaron parte ponentes de las principales universidades con sede en Tuluá, así como de participantes internacionales que presentaron modelos de formación policial en las diferentes latitudes del mundo.

El espacio académico ha ganado importancia dado a que hoy la institución camina hacia su transformación, donde la profesionalización de los policías son un imperativo del gobierno nacional.

El tránsito hacia universidad responde a los retos de un entorno global cada vez más exigente. Las transformaciones en la educación, impulsadas por las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y las redes sociales, demandan instituciones flexibles.

Bajo el direccionamiento del mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director general de la Policía Nacional, la apuesta es consolidar un modelo académico de investigación, innovación y tecnología, con un fuerte componente humanista.