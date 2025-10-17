De acuerdo con lo informado, el valor del bono será de 25 mil pesos canjeable por alguno de los platos típicos de la comida vallecaucana que se servirán y por eso mismo los participantes podrán reclamar la tabla de bingo y de esa forma tomar parte de tarde de integración familiar.

En la actualidad esta comunidad religiosa es pastoreada por el padre Francisco Ríos, rector del colegio Salesiano quien ha reavivado la fe en esta comunidad rural de Tuluá. «La invitamos a todos los tulueños que nos acompañen en esta bonita causa» dijo Fabio Hernán Gómez, vocero de la comunidad.