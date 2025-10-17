La noticia fue confirmada por el programa La Red a través de sus redes sociales. En abril de 2025, su hijo, Gustavo Angarita Jr., había informado que el actor se encontraba bajo cuidados paliativos en la Clínica Colombia, situación que generó preocupación entre sus seguidores y colegas.

Angarita, nacido en Bogotá en 1942, dedicó más de cinco décadas a la actuación, consolidándose como uno de los intérpretes más versátiles y respetados del país. Fue parte de producciones emblemáticas como Bella Calamidades, La Estrategia, La Saga, Negocio de Familia, Bolívar soy yo, y El olvido que seremos, entre muchas otras.

Su talento y compromiso con el arte lo hicieron merecedor de dos premios India Catalina y dos reconocimientos en los Premios TVyNovelas, distinciones que reflejan la huella profunda que dejó en la industria audiovisual colombiana.

Además de su carrera en la televisión, Gustavo Angarita fue un destacado hombre de teatro, miembro del Teatro La Candelaria, y un formador apasionado que inspiró a nuevas generaciones de actores. Su voz, su presencia escénica y su entrega total a cada papel lo convirtieron en una leyenda viva del arte colombiano.

Hoy, el país lamenta su partida y rinde homenaje a un artista que, con su talento, marcó la historia de la televisión y el teatro nacional.