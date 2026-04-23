De acuerdo con la información oficial, el procedimiento permitió la captura de un joven de 20 años y la aprehensión de un menor de 17, quienes estarían vinculados al ataque con un artefacto incendiario de fabricación casera —una botella con gasolina— que fue lanzado contra la puerta del negocio, provocando la conflagración.

Las autoridades indicaron que la rápida reacción policial y labores de investigación, apoyadas en testimonios y elementos recopilados en el lugar, permitieron ubicar a los señalados en corto tiempo.

El coronel Pedro Astaiza precisó que, de manera preliminar, el hecho estaría asociado a delincuencia común y no a estructuras organizadas. Asimismo, confirmó que los implicados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, donde deberán responder por el delito de incendio.

El caso sigue en investigación para establecer móviles y posibles vínculos adicionales, mientras las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad en el municipio.