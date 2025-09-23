La iniciativa forma parte de la estrategia «Buga Deportiva», un espacio de inclusión y articulación de equidad, especialmente diseñado para personas en condición de discapacidad y sus cuidadores, buscando generar oportunidades de esparcimiento con enfoque diferencial.

“El recorrido de 5 kilómetros iniciará en el puente de la calle cero sur, continuará por la calle cero hasta el estadio, atravesará el barrio Los Ángeles, pasará por el Comando de Policía, tomará la calle segunda hasta llegar nuevamente al puente de la Calle Primera.

Los participantes tendrán la oportunidad de correr acompañando a personas con discapacidad, creando una experiencia de sensibilización y solidaridad comunitaria. Como complemento a esta actividad deportiva e inclusiva, la administración municipal anunció la entrega de 50 sillas de ruedas para personas con discapacidad del municipio, las cuales se suman a las 20 que ya fueron entregadas en el presente año.