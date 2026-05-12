“Estoy vivo y no tengo miedo. No cesaré en mi crítica al descalabro de la Paz Total”, escribió Gardeazábal en su crónica diaria titulada “Me visitaron los carabineros”, publicada luego del hecho que generó preocupación y del cual EL TABLOIDE DIGITAL informó.

El exmandatario relató que hacia las 11:00 de la mañana llegaron varias personas movilizadas en motocicletas y vehículos, portando uniformes de la Policía Nacional y asegurando pertenecer al grupo de Carabineros. Según indicó, los hombres pretendían inspeccionar el interior de la finca.

Gardeazábal aseguró que se negó a abrir la puerta debido a que no presentaron ninguna orden judicial ni autorización de la Fiscalía.

“Me negué a abrir la puerta hasta que no exhibieran orden judicial o de la Fiscalía para realizar la actuación amenazante. No la tenían”, señaló en la publicación.

El escritor explicó que enfrentó la situación desde una rejilla de seguridad instalada en la entrada de la propiedad, mecanismo que conserva desde años atrás tras haber sufrido amenazas y atentados.

Según narró, uno de los integrantes de la patrulla se identificó como el subintendente Taborda y manifestó actuar bajo órdenes del coronel Bustamante, comandante de los Carabineros de Colombia, actualmente denominados Icar.

En la columna, Gardeazábal también sugirió que la visita podría estar relacionada con sus recientes críticas al Gobierno Nacional y a la política de “Paz Total”, así como con una publicación difundida el día anterior sobre el caso del periodista Mateo Pérez.

“No cesaré en mi crítica al descalabro de la Paz Total ni a los robagallinas que Petro ha permitido que lo rodeen”, expresó.

Finalmente, el exgobernador aseguró que continuará ejerciendo su derecho a la libre opinión y dejó claro que no aceptará esquemas de seguridad o escoltas tras lo ocurrido.