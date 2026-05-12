El hecho ocurrió el pasado 6 de mayo en un negocio ubicado en el sector de Súper Manzana 6, donde, según información revelada por El Espectador, el presunto agresor habría regresado al lugar tras haber sido retirado de su trabajo por aparentes problemas laborales.

De acuerdo con las versiones preliminares, el hombre sostuvo una fuerte discusión con su exjefe que terminó en una riña. En medio del altercado, presuntamente atacó al administrador con arma blanca, causándole la muerte.

Tras el crimen, el señalado responsable huyó del lugar. Sin embargo, fuentes del CTI de la Fiscalía confirmaron posteriormente que el hombre se presentó ante las autoridades y actualmente el caso quedó en manos del fiscal encargado del proceso.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido en este caso que generó conmoción entre comerciantes y habitantes del sector.