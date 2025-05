No cabe ninguna duda que lo mejor del condominio La Colina en sus tres sectores es el poder vivir en un ambiente sano, con la más mínima contaminación, rodeados de naturaleza y con una paz que se siente en el día y en la noche.



Es un conjunto que nos brinda toda la seguridad, tranquilidad, estamos cerca a la zona céntrica, hospitalaria y de recreación.



Somos privilegiados en poder tener un lugar seguro para los niños y los adultos mayores, quiénes pueden usar los espacios comunes sin que existan riesgos para su integridad.



Lo que hoy queremos es ser escuchados por parte del gobierno municipal para que se apersone de la situación que estamos afrontando y permita mejorar la calidad del agua y el servicio de alcantarillado acordé con lo que nos ofrecieron cuando compramos las propiedades.



No estamos mendigando nada, pues como ciudadanos pagamos impuestos, por demás muy elevados y nos merecemos un trato digno.

No es posible que en pleno Siglo XXI, con la modernidad y todo lo que la tecnolóogía ofrece no sepamos si somos urbanos o rurales.

Estamos dispuestos a acudir a las herramientas legales que sean del caso para ser escuchados y atendidos.