Según versiones de los vecinos, el animal habría llegado desde la vereda Los Caímos y, presuntamente, presentaba signos de agotamiento hasta que finalmente cayó sin vida. Testigos indicaron que, tras el hecho, el hombre enganchó su carreta a otra y se retiró del lugar.



De acuerdo con lo narrado por habitantes del sector, minutos después el propietario regresó con una carretilla y, con la ayuda de unos patrulleros de la policía de la zona, realizó el levantamiento del equino. Los vecinos denunciaron que nunca hizo presencia la Policía Ambiental, lo que generó aún más inconformidad en la comunidad.