De acuerdo con la Policía local, el ataque dejó diez personas heridas por arma de fuego. El sospechoso huyó en un vehículo robado y murió tras una persecución con agentes.

El portavoz policial, Christopher Bordelon, señaló que el atacante habría actuado solo y que varias de las víctimas eran familiares del agresor, incluidos algunos de sus propios hijos.

Las únicas sobrevivientes fueron dos mujeres adultas, una de ellas con heridas de gravedad. La escena del crimen se extendió a tres viviendas del vecindario Cedar Grove.

El alcalde de la ciudad, Tom Arceneaux, calificó el hecho como una de las tragedias más graves registradas en la localidad. “Esta es una situación trágica, tal vez la más terrible que hayamos vivido”, afirmó.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del ataque.