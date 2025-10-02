De acuerdo con la queja enviada a la redacción de EL TABLOIDE, la ausencia de los operarios de barrido es constante, a pesar de que el cobro por el servicio llega mes a mes en la factura de energía y a través de la cual se debe hacer el pago, sopena de generar onerosos intereses.

«No es posible que en una zona residencial de fácil acceso se observen imágenes como las que anexo con la finalidad de hacerle el llamado a la empresa para que adelante los operativos necesarios, pues como se puede apreciar la cantidad de desecho vegetal sobre la vía va a parar a los sumideros, lo que causará emergencias con las lluvias», comentó la ciudadana.

Cabe añadir que la queja de los residentes en La Esperanza se da en otros sectores de la Villa de Céspedes por lo que debe ser revisada la situación por parte del área operativa de Veolia.