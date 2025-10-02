De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, se presentaron cierres en la calle 13 con carrera 100 y en la calle 16 con carrera 100, por lo que se recomendó a los conductores tomar vías alternas en la avenida Pasoancho, entre la carrera 80 y la 100. Asimismo, Metrocali confirmó el cierre temporal de las estaciones del MIO en Univalle y La Buitrera.

El secretario de Seguridad y Justicia, Jairo García, informó que fue instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la zona y llamó a la calma: “Un llamado a la convivencia con respeto y tranquilidad”, aseguró.

En horas de la mañana, encapuchados vandalizaron e intentaron incendiar un local de Pepe Ganga, ubicado sobre la carrera 100 con Pasoancho. El ataque fue perpetrado con un artefacto incendiario que causó daños en la fachada y vidrios del establecimiento, hecho que quedó registrado en videos ciudadanos difundidos en redes sociales.

“Individuos lanzaron un artefacto a un establecimiento de comercio, las autoridades atendieron las afectaciones”, indicó el secretario García, quien además desmintió rumores sobre un incendio de grandes proporciones en la zona.

La Alcaldía de Cali reiteró que continuará trabajando en conjunto con la Gobernación del Valle y la directiva de la Universidad del Valle para prevenir nuevos episodios de violencia que alteren el orden público y la movilidad en este sector de la ciudad.

La situación generó indignación entre los habitantes y comerciantes de la zona, quienes piden mayor control para evitar que los disturbios alrededor de Univalle sigan repitiéndose