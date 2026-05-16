La ‘Tricolor’ arrancará su camino mundialista el próximo 17 de junio enfrentando a Uzbekistán. Luego volverá a salir a la cancha el 21 de junio contra República Democrática del Congo y cerrará la primera ronda el 27 de junio ante Portugal, uno de los partidos más esperados del grupo.

El Mundial se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, en la primera edición de la historia con 48 selecciones participantes.

Además de los partidos de Colombia, ya quedaron definidas otras fechas importantes del campeonato. Los octavos de final comenzarán el 1 de julio, mientras que las semifinales se jugarán el 14 y 15 de julio. La gran final será el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Con el calendario ya confirmado, miles de hinchas colombianos empiezan desde ahora a programarse para acompañar a la Selección en una nueva cita mundialista que promete ser histórica.