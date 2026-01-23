El nuevo año arranca con fuerza para el salsero puertorriqueño Moa Rivera, quien presenta “La Carrera”, su más reciente sencillo y una colaboración muy especial junto a su padre, el ícono mundial de la salsa Jerry Rivera. Este lanzamiento representa un emotivo encuentro generacional que celebra la herencia, la pasión y la evolución de un género profundamente querido en Colombia y en distintos países del mundo.

“La Carrera” es una propuesta fresca y auténtica que fusiona la experiencia y el legado de Jerry Rivera con la energía y visión contemporánea de Moa Rivera. Más allá del vínculo familiar, ambos artistas se conectan desde el amor por la salsa y el compromiso de mantener vivo un género que sigue conquistando nuevas audiencias.

El videoclip oficial, disponible en YouTube, utiliza una carrera real como metáfora del carácter, la determinación y la disciplina. Grabado en la pista de Salinas, Puerto Rico, muestra a Moa y Jerry Rivera enfrentándose en una intensa competencia cargada de velocidad, estrategia y adrenalina, un recurso visual potente que refuerza el mensaje de la canción y conecta con el espíritu de superación.Durante 2025, Moa Rivera visitó varias ciudades de Colombia como parte de la promoción de su música, fortaleciendo su vínculo con el público salsero del país. Para este 2026, el artista espera regresar pronto y continuar consolidando su presencia en una de las plazas más importantes para la salsa en Latinoamérica.

Este estreno también marca una nueva etapa en la carrera de Moa Rivera, quien inicia el año bajo el manejo de Edgar Andino, reconocido estratega de la industria musical y mánager de artistas como Chencho Corleone y Jerry Rivera, entre otros destacados nombres del mercado latino, aportando visión, estructura y proyección internacional a este nuevo capítulo artístico.