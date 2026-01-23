Según informó el Ejército, las tropas del Batallón de Montaña N.º 3, adscrito a la Tercera Brigada, se encontraban adelantando operaciones militares contra integrantes de la estructura armada ilegal Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias bajo el mando de alias Iván Mordisco, cuando fueron atacadas de manera indiscriminada mediante drones adaptados para el lanzamiento de artefactos explosivos improvisados.

Como resultado de la acción armada, los uniformados sufrieron heridas de carácter leve y recibieron atención inmediata por parte de los enfermeros de combate en el área de operaciones. Posteriormente, se confirmó que su estado de salud es estable.

Tras el ataque, el Ejército señaló que las unidades continúan desarrollando maniobras ofensivas y de control territorial en la zona, con el objetivo de contrarrestar las acciones del grupo armado ilegal y proteger a la población civil.

La institución militar rechazó y denunció este hecho, al advertir que el uso de drones con explosivos constituye una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH), al tratarse de la utilización de medios y métodos ilícitos de guerra contra personal uniformado.

Las autoridades mantienen las operaciones en la región mientras avanzan las investigaciones para establecer responsabilidades y prevenir nuevos ataques. La situación continúa en desarrollo.