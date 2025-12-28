De acuerdo con información preliminar, la niña se encontraba montando a caballo junto a un guía, como parte de una experiencia ofrecida en el lugar. Sin embargo, por razones que aún son materia de investigación, el encargado habría perdido el control del equino, lo que provocó que la menor cayera al suelo y posteriormente fuera pisada por el animal.

Producto de la gravedad de las lesiones sufridas, la menor falleció de manera inmediata en el sitio de los hechos, pese a los esfuerzos por auxiliarla.

Hasta el lugar llegaron autoridades judiciales y de Policía, quienes adelantaron los actos urgentes y dieron inicio a las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades frente a este trágico suceso.