La iniciativa convirtió a los peluditos en verdaderas “figuras” de colección, presentándolos como si integraran una selección de fútbol. Cada lámina incluye el nombre del perro, su edad, peso y hasta apodos inspirados en jugadores colombianos.

Entre los protagonistas aparecen “Luchito Díaz”, James Rodríguez, “Expresso” Suárez, Rocket Ríos y Jerry Mina “el original”, todos integrantes del llamado “Colitas Felices Fútbol Club”.

Según explicó la fundación, el objetivo es promover la adopción responsable y visibilizar las historias de los animales rescatados de una forma creativa y cercana al público.

La campaña rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron la originalidad de la idea y el mensaje detrás de cada fotografía.

Además de impulsar adopciones, la iniciativa busca conseguir padrinos que ayuden con alimentación, atención veterinaria y el cuidado de los perros mientras encuentran un hogar definitivo.