Las autoridades de salud del departamento enviaron un mensaje de alerta a los ciudadanos ante la presencia probada de casos de tuberculosis en varias zonas de la región.



«Es una enfermedad que la produce un bacilo y para la cual hay un tratamiento”, indicó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.

Los síntomas



De acuerdo con la información entregada la enfermedad presenta, entre otros, los siguientes síntomas: Tos persistente, fiebre y pérdida inexplicable de peso, signos de alerta que se deben tener en cuenta para la detección oportuna de tuberculosis, enfermedad respiratoria e infecciosa que puede encontrarse en entornos cotidianos.

Cifras para tener en cuenta



El informe dado a conocer por la Secretaría de Salud del Valle, señala que actualmente se presentan en la región 708 casos de tuberculosis sensible y 25 más de tuberculosis farmacorresistente. Así mismo, precisa el documento que, entre los pacientes afectados más del 50% corresponde a personas entre los 29 y 59 años.

“Uno de los mayores retos en el control de la tuberculosis es la adherencia al tratamiento. Su interrupción puede generar resistencia a los medicamentos, dificultando la recuperación y propagando cepas más difíciles de tratar», indicó la médica Lesmes e insistió en que hay disponibilidad gratuita en la Red Pública de Salud, y por tanto se invitó a la comunidad a cumplir las indicaciones médicas, asistir a los controles y no abandonar la terapia.