El hecho ocurrió el pasado domingo, cuando la joven salió con un grupo de amigas a celebrar un cumpleaños y, según relataron sus familiares, fue invitada a participar en un reto con tragos que ofrecía un premio de millón y medio de pesos.

Durante la dinámica, María José bebió cinco tragos y alcanzó a decir que el último “sabía horrible”. Minutos después, se desplomó en medio del lugar. Testigos denunciaron que no había personal médico ni ambulancia disponible, por lo que algunos visitantes la trasladaron por sus propios medios a una clínica cercana.

Desde entonces, la joven permanecía conectada a equipos de soporte vital. Sin embargo, este miércoles los médicos informaron que su cerebro no presenta actividad. “Ya se nos fue la niña”, expresó un familiar con profundo dolor.

El caso ha encendido alertas en Cali por la aparente normalización de los llamados “juegos con licor”, una práctica que —según denuncian allegados y autoridades— se ha vuelto común en algunos bares y discotecas, donde se incentiva el consumo excesivo de alcohol a cambio de dinero o premios.

La familia pide que se investigue la responsabilidad del establecimiento y se tomen medidas para evitar que hechos similares se repitan.