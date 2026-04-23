Durante la jornada se acordó la creación de mesas técnicas para desarticular bandas delincuenciales y el fortalecimiento de las Unidades de Reacción Inmediata (URI), con el objetivo de mejorar la respuesta institucional y la judicialización de los responsables.

El secretario de Seguridad del departamento, Guillermo Londoño, explicó que la estrategia no solo contempla presencia de fuerza pública, sino también mayor eficiencia en la administración de justicia.

En medio del panorama regional, Vijes se destacó con un balance positivo en 2026, al registrar cero homicidios y una reducción del 40 % en la criminalidad, convirtiéndose en referente de articulación institucional.

El encuentro también dejó compromisos en materia tecnológica, como el fortalecimiento de equipos de comunicación y sistemas antidrones, con el fin de enfrentar nuevas modalidades delictivas en el área metropolitana de Cali.