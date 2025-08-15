El espacio formativo contó con la participación de estudiantes de las instituciones educativas del municipio, así como de entidades cívicas y grupos representativos comprometidos con la protección y el cuidado del medio ambiente de los toresanos.

«Seguimos trabajando en equipo para fomentar la educación ambiental y promover prácticas responsables que nos permitan construir un municipio más limpio y sostenible» dijo Jhon Freddy Valencia, alcalde de esta localidad nortevallecaucana. Destacó el mandatario el interés de los jóvenes en este proceso formativo en pro de construir un medio ambiente más sano en el presente y el futuro de la región. Este tipo de capacitaciones se extenderán a otros sectores de la población.