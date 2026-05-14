De acuerdo con información preliminar entregada por la Policía Metropolitana, el crimen se registró al interior de un establecimiento comercial y una de las principales hipótesis apunta a que el presunto responsable sería una persona cercana o conocida de las víctimas.

Tras el doble homicidio, unidades judiciales y de inteligencia iniciaron labores de recolección de pruebas, revisión de cámaras de seguridad y entrevistas que permitan identificar plenamente al agresor y establecer los móviles del crimen.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que ayude a ubicar al responsable de este hecho violento que ha generado conmoción en la capital vallecaucana.

Por ahora, no se han revelado mayores detalles sobre las identidades de las víctimas ni sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque.