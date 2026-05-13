Según las primeras versiones, el vehículo tipo furgón habría presentado una falla en el sistema de frenos, provocando que el conductor perdiera el control y terminara volcado a un costado de la carretera.

En medio de la emergencia, la pareja, que se movilizaba en motocicleta por el sector, fue arrollada por el automotor.

Los lesionados fueron auxiliados y trasladados a un centro asistencial, donde reciben atención médica.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas exactas del accidente.

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