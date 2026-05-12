La víctima fue identificada como Beatriz Eugenia Gómez Vergara, de 50 años, quien se movilizaba como parrillera en una motocicleta involucrada en el siniestro vial.

De acuerdo con las primeras versiones conocidas por las autoridades, el conductor del vehículo habría perdido el control de la motocicleta, provocando el volcamiento. Debido al fuerte impacto, la mujer falleció en el lugar de los hechos.

Organismos de emergencia y unidades de tránsito hicieron presencia en la zona para atender la situación y adelantar las diligencias correspondientes.

Las autoridades continúan investigando las causas exactas de este lamentable accidente ocurrido en uno de los corredores viales más transitados del Valle del Cauca.