De acuerdo con versiones preliminares, la víctima se movilizaba en una motocicleta de placas RXU57H y se disponía a salir hacia su lugar de trabajo cuando fue interceptada por dos hombres en otra motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Unidades de la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Sijín adelantaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de material probatorio.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.