Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, pidió a Abelardo de la Espriella dejar de usar el tigre como símbolo político, al señalar que representa la protección de la selva y los territorios indígenas.

Durante un encuentro en Amazonas, la líder indígena también habló sobre autonomía territorial, fortalecimiento institucional y aseguró que su proyecto buscará avanzar en los derechos de las comunidades.

El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que la situación humanitaria en Colombia alcanzó uno de sus peores niveles en la última década por el incumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.

Según el informe, en 2025 aumentaron los desplazamientos, confinamientos y víctimas por explosivos, mientras se documentaron 845 presuntas violaciones al DIH y 308 nuevas desapariciones.

La Feria de Tuluá 2026 será presentada oficialmente el próximo 21 de mayo, fecha en la que se conocerá la programación y las novedades de esta edición.

Los organizadores anunciaron que el evento llegará con espacios renovados, nuevas zonas temáticas y actividades familiares bajo el lema “Donde Todo Renace”.