De acuerdo con información conocida de manera preliminar, el joven había salido recientemente de prestar servicio militar y se movilizaba junto a otra persona cuando fueron atacados a disparos en inmediaciones del sector de la Media Luna, conocido como “La Teta”.

Jhorman Smith murió en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas, mientras que su acompañante resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad, donde permanece bajo atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la persona herida y continúan adelantando las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables.