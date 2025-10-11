El corregimiento de Salónica, en el municipio de Riofrío, cumple 100 años de historia y lo festeja con una nutrida programación cultural, social y religiosa que se extenderá hasta el próximo 13 de octubre. Las actividades, organizadas por la Administración Municipal y el Comité del Centenario, buscan rendir homenaje a las raíces, la identidad y la unión de esta comunidad del centro del Valle.

Durante los cinco días de celebración, propios y visitantes podrán disfrutar de presentaciones artísticas, muestras folclóricas, encuentros comunitarios, misas, desfiles y una variada agenda musical que reúne a talentos locales y regionales.

“Queremos que esta fiesta sea un reconocimiento a la historia de nuestro corregimiento y a todas las generaciones que han hecho de Salónica un lugar próspero y lleno de tradición”, señalaron los organizadores.

Con el lema “Salónica Vívelo”, la comunidad se prepara para vivir una de las celebraciones más esperadas del año, que promete alegría, integración y orgullo por su legado centenario.