El ataque se registró este viernes 10 de octubre, alrededor de las 10:00 p.m., en un establecimiento comercial tipo gallera, ubicado sobre la vía que del corregimiento de El Salto conduce al municipio de Tuluá. Según información preliminar, hombres armados llegaron al lugar y abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban en el estacionamiento.

La víctima mortal fue identificada como Óscar Franco, de 42 años, pensionado del Ejército Nacional, gallero y propietario del establecimiento, además de padre de tres hijos y residente en el sector de Bocas de Tuluá.

Los heridos fueron trasladados de inmediato a centros asistenciales, donde permanecen bajo observación médica. Mientras tanto, las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las labores de investigación para esclarecer los móviles del atentado y dar con los responsables