El cambio de fecha, formalizado mediante la Resolución 1112 del 16 de julio, responde a la solicitud de varias colectividades que pidieron más tiempo para organizar sus procesos internos. La Registraduría respaldó la decisión, destacando la necesidad de garantizar los tiempos de contratación y logística necesarios para el desarrollo transparente de las votaciones.

Con el nuevo calendario electoral, establecido en la Resolución 3620 del 17 de julio, los partidos tendrán plazo hasta el 10 de septiembre para inscribir sus candidatos, de acuerdo con los estatutos internos de cada organización política.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público destinó $21.000 millones para la organización de las consultas, recursos que cubrirán los costos operativos del proceso electoral. Quedan pendientes las apropiaciones correspondientes a la reposición de votos y la remuneración del personal que participará en la jornada.

Hasta la fecha, cuatro partidos han confirmado su participación en las consultas internas: el Partido Conservador, el Polo Democrático Alternativo, el Partido Social de la Unidad Nacional (Partido de la U) y el Partido Verde Opción Centro.

El Partido Conservador elegirá sus directorios en todo el país; el Polo Democrático designará delegados al Congreso Nacional y al Congreso de Jóvenes; el Partido de la U votará la reforma de sus estatutos y elegirá delegados a sus asambleas regionales, mientras que el Partido Verde Opción Centro realizará una consulta sobre temas estratégicos de interés interno.

Con esta jornada, la Registraduría Nacional busca garantizar el fortalecimiento de la democracia interna de los partidos y movimientos políticos, en cumplimiento de los principios de participación, transparencia y pluralismo.