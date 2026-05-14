La medida afecta a cerca de 3.400 estudiantes de 37 sedes educativas ubicadas en Timba, Robles, Potrerito, San Antonio, Villa Colombia y La Liberia, quienes actualmente reciben clases en modalidad virtual mientras se evalúan las condiciones de seguridad.

Según las autoridades educativas, la decisión fue tomada de manera preventiva debido al temor que existe entre estudiantes, docentes y personal administrativo por los constantes hostigamientos registrados en esta zona del sur del Valle del Cauca.

“Están atacando con drones en todo el territorio: en la iglesia, en el centro de salud, en la escuela, en el parque; no solamente en la estación de Policía. Los estudiantes, los maestros y los administrativos estamos expuestos. Toda la población de esa zona está expuesta a que en algún momento le lancen una granada desde un dron. Es una población civil prisionera de los combates entre el Ejército y los grupos armados”, expresó Luz Lozano, rectora de la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo de Potrerito.

De acuerdo con reportes conocidos, en esta zona se han registrado más de 100 ataques con drones dirigidos contra la fuerza pública, hechos que también han terminado afectando a la población civil.

Mientras tanto, la Secretaría de Educación confirmó que las actividades académicas continúan de forma virtual desde primera infancia hasta grado once, con el objetivo de evitar afectaciones en el calendario escolar.

Las clases bajo esta modalidad se mantendrán inicialmente hasta el próximo 15 de mayo, aunque la decisión dependerá de las condiciones de seguridad que determinen las autoridades.