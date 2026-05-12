A través de un comunicado oficial, la institución explicó que uniformados adscritos al Escuadrón Móvil de Carabineros No. 8 realizaban labores preventivas de patrullaje rural, verificación de inmuebles y fortalecimiento de frentes de seguridad como parte de la estrategia “Fincas Seguras”.

Según la Policía, durante el procedimiento se sostuvo un diálogo con Gardeazábal y se le explicó plenamente la labor institucional que se adelanta en la zona, descartando cualquier incursión ilegal o afectación contra el exmandatario.

La institución señaló además que la situación obedeció a una confusión derivada de los procedimientos de control y prevención que actualmente se desarrollan en este sector rural del municipio.

Horas antes, Gardeazábal había denunciado en su columna de opinión que varios hombres identificados como carabineros intentaron ingresar a su finca sin presentar una orden judicial.

“Estoy vivo y no tengo miedo. No cesaré en mi crítica al descalabro de la Paz Total”, escribió el exgobernador tras el episodio.

Finalmente, la Policía reiteró que actualmente mantiene patrullajes permanentes y controles preventivos en la zona con el propósito de fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.