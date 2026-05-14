La banda recibió nuevamente el premio a Mejor Show en Vivo, un reconocimiento que exalta la potencia escénica, la energía y el profesionalismo que Rain Of Fire ha demostrado en cada una de sus presentaciones, consolidándose como una de las propuestas emergentes más sólidas de la escena rock y metal independiente del país.

Este nuevo triunfo representa no solo un importante avance para la agrupación, sino también un motivo de orgullo para Tuluá y el Valle del Cauca, territorios que siguen destacándose como cuna de talento musical con proyección nacional.

“Este premio representa el esfuerzo, la disciplina y la pasión que hemos entregado durante años como banda. Nos llena de orgullo representar a Tuluá y demostrar que desde nuestra ciudad también se están haciendo cosas grandes para la música alternativa del país”, expresó la agrupación tras recibir el galardón.

Los Premios Subterránica son considerados uno de los escenarios más importantes para el rock y el metal independiente en Colombia, reuniendo anualmente a artistas, medios especializados y proyectos musicales de diferentes regiones del país.

Actualmente, Rain Of Fire continúa trabajando en nuevas producciones musicales y afinando detalles de las próximas presentaciones que llevarán su poderoso sonido a diferentes ciudades, ratificando que el talento vallecaucano sigue sonando fuerte en la escena nacional.