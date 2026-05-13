El ataque ocurrió en la carrera 32 con calle 33, en inmediaciones del parque de la Media Luna, conocido popularmente como “La Teta”, cuando dos jóvenes que se desplazaban en una motocicleta tipo NMAX con número de placa BIB 03H fueron atacados con arma de fuego por sujetos que, según versiones preliminares, se movilizaban en la zona.

En medio del atentado, uno de los ocupantes de la motocicleta falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas, mientras que el otro fue auxiliado y trasladado de urgencia a un centro asistencial de la ciudad.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de las víctimas ni el estado de salud del sobreviviente, mientras las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

La zona fue acordonada por la Policía para la inspección técnica y la recolección de material probatorio que permita avanzar en la investigación del caso.