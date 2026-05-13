El primero en llegar será Abelardo de la Espriella, quien encabezará este jueves 14 de mayo la denominada “Gran Caravana por la Libertad”, una movilización que recorrerá varios municipios del Valle del Cauca desde Cartago hasta Cali. En Tuluá, el encuentro está programado para las 11:30 de la mañana en el Parque de la Familia, ubicado en la barrio Fátima.

Según la convocatoria difundida por sus simpatizantes, se espera la participación de comerciantes, jóvenes, trabajadores, miembros de la reserva activa y ciudadanos que respaldan su propuesta política.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia visitará Tuluá el viernes 15 de mayo. La dirigente política sostendrá un encuentro con ciudadanos en la Plaza Cívica de Boyacá desde las 2:00 de la tarde, en un evento convocado por sectores que apoyan su aspiración presidencial.

Las visitas de ambos dirigentes hacen parte de la agenda política que comienza a intensificarse en distintas regiones del país de cara a la jornada electoral del 31 de mayo.