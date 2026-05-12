El hecho se presentó en el vuelo CM 836 que cubría la ruta entre Panamá y la ciudad de Rosario. Según versiones conocidas por las autoridades, varios pasajeros comenzaron a alertar a la tripulación sobre comportamientos inapropiados de un hombre y una mujer mientras el avión se aproximaba al aeropuerto.

La situación tomó mayor relevancia luego de que una niña, que viajaba junto a su abuela en clase ejecutiva, fuera quien inicialmente advirtiera lo que estaba ocurriendo dentro de la cabina.

De acuerdo con testimonios recopilados, la pareja habría sido vista semidesnuda durante el vuelo, lo que obligó a la tripulación a activar los protocolos de seguridad y notificar a las autoridades aeroportuarias antes del aterrizaje.

Una vez la aeronave llegó al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, en Rosario, agentes policiales ingresaron al avión y trasladaron a los involucrados a una estación policial para adelantar el procedimiento correspondiente.

La Fiscalía de Rosario abrió una investigación por presunto exhibicionismo obsceno, mientras recopila testimonios y pruebas para esclarecer completamente lo ocurrido.

El caso generó molestia entre varios pasajeros debido al ambiente de tensión y las demoras ocasionadas durante el procedimiento.