De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), el pico más alto de precipitaciones se presentará entre finales de octubre y comienzos de noviembre, por lo que se recomienda a los municipios reforzar las acciones preventivas.

“Ya se han registrado lluvias fuertes, pero estas se incrementarán en los próximos días. Estamos atentos ante posibles crecientes súbitas, deslizamientos en zonas de ladera, inundaciones y tormentas eléctricas”, advirtió Saúl Ramírez, técnico en meteorología de la CVC.

Los organismos de socorro mantienen vigilancia constante sobre los principales ríos del departamento. En Cali, la zona de ladera es la más vulnerable a emergencias por deslizamientos y escorrentías.

Las autoridades insisten en la importancia de no arrojar basuras a los cauces ni taponar alcantarillas, medidas clave para prevenir inundaciones durante esta nueva etapa invernal.