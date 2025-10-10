En el siniestro se vieron involucradas dos motocicletas. Lamentablemente, uno de los conductores, identificado como Julio Manuel Medina Torres, ingeniero de profesión y residente en El Cerrito Valle, perdió la vida en el lugar de los hechos.

Otras dos personas, entre ellas un menor de edad, resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales cercanos.

Unidades de tránsito y organismos de socorro hicieron presencia en el sitio para atender la emergencia, realizar el levantamiento del cuerpo y adelantar las investigaciones que permitan establecer las causas del accidente.