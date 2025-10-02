Ya está en marcha la convocatoria al Premio Vida y Obra 2025, que se constituye en el máximo reconocimiento que se entrega a quienes, con su talento y dedicación, han dejado una huella en la construcción de la identidad cultural en el departamento.



“Este reconocimiento que iniciamos en el 2018 lo que quiere es celebrar el legado de nuestros artistas y gestores culturales que sean mayores de 65 años. Este año vamos a entregar $120 millones a cuatro vallecaucanos que han dedicado más de 30 años a preservar todo lo que tiene que ver con nuestras artes, nuestros saberes y nuestro patrimonio», dijo la gobernadora Dilian Francisca Toro al hacer el anuncio.

Para tener en cuenta



De acuerdo con el cronograma establecido, las inscripciones están abiertas hasta el 12 de noviembre, a las 6:00 p.m.

El galardón está dirigido a artistas, creadores, portadores de saberes y gestores culturales mayores, cuya trayectoria continúa aportando de manera decisiva al desarrollo social y cultural de la región.



«De la convocatoria pueden participar los artistas, gestores en el ámbito cultural, portadores de las tradiciones que han hecho un trabajo por nuestra cultura en el departamento del Valle del Cauca y que tienen una trayectoria reconocida”, precisó por su parte Consuelo Bravo, secretaria de Cultura del Valle.



«Con el Premio Vida y Obra 2025 se rinde homenaje a quienes, con pasión y entrega, han dedicado su vida a engrandecer las artes y la cultura del Valle del Cauca, convirtiéndose en ejemplo y orgullo para las presentes y futuras generaciones.“ añadió la funcionaria seccional.