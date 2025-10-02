Según versiones preliminares, el hombre se desplazaba por la carrera 6, a la altura del colegio José Antonio Aguilera, cuando fue abordado por sujetos armados que le dispararon en varias oportunidades, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Las autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del homicidio y dar con la identificación y captura de los responsables.

Este nuevo caso de sicariato vuelve a generar preocupación en la comunidad sampedreña por la situación de orden público en la región.