Nacido el 30 de octubre de 1929 en el tradicional barrio Céspedes —popularmente conocido como el barrio de los “pecuecas”—, Julio César construyó una vida entera dedicada a la reportería gráfica. Su talento, disciplina y sensibilidad lo convirtieron en un referente indiscutible de la fotografía en Tuluá y el Valle del Cauca.

Apodado “El Valiente”, gracias a una serie de fotografías que captó en medio de una balacera durante un frustrado atraco a una sede de Davivienda hace más de 25 años, Díaz demostró su carácter arriesgado y su compromiso con la verdad. El remoquete se lo dio su colega Ciro González, y desde entonces se convirtió en sinónimo de respeto y admiración en el gremio.

A lo largo de su carrera, Julio César fue fotógrafo del periódico El Tabloide, medio en el que dejó plasmado gran parte de su legado como cronista visual. Cada imagen suya retrató no solo hechos noticiosos, sino también el alma de una comunidad que lo reconocía como uno de sus más grandes exponentes artísticos.

Quienes lo conocieron dan fe de su humildad, generosidad y don de gentes, cualidades que lo convirtieron en un hombre querido y admirado más allá de su profesión.

Desde este medio expresamos nuestras más sentidas condolencias a familiares, amigos y colegas.