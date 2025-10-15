La actividad es liderada por la subsecretaría de Cobertura Educativa Departamental, en articulación con la Administración Municipal. La jornada denominada la Escuela Te Espera, tiene como propósito que ningún niño o niña quede por fuera del sistema educativo ad portas de la culmimación del año lectivo 2025.

Cabe destacar que la actividad se cumplirá del 14 al 17 de octubre, casa a casa de los 34 municipios no certificados del departamento para buscar a los estudiantes que por alguna razón han dejado de estudiar. «Si conoces a alguien que no está en el sistema educativo, acompáñalo, el propósito es claro: que nadie en el Valle se quede sin la oportunidad de aprender y construir su futuro» dijo Gustavo Gallego, funcionario de la gobernación.